В выпуске программы "Вести.UA. Лучшее 2020"– Кива против ношения масок во время пандемии, однако сам носит в Раде маску Джокера. Все просто, такие маски – атрибут ОПЗЖ. Пресс-секретарь президента Юлия Мендель 24 минуты радовалась, что Владимир Зеленский чувствует себя хорошо. К сожалению, профессиональный уровень Мендель желает лучшего.

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Кернеса хотела формально объявить в розыск, но не получилось. Шарий напишет книгу о своем же уголовном деле.