В НАПК заявили, что выигрыша Олега Ляшко в лотерею не было и бывший нардеп якобы получить штраф. В то же время Ляшко убежден – все было честно и заявил, что сожалеет о запрете дуэлей.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

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К теме Вести.UA: Луценко будет ведущим на канале Порошенко

Марченко может пойти на президентские выборы

Виктор Медведчук довел свою позицию в Украине заявлением о том, что негативно относится к большинству украинцев. И теперь "все надежды" на его жену Оксану Марченко, которая сообщила о вступлении в партию ОПЗЖ, где даже не исключают ее участия в президентских выборах. Однако сначала им стоит обратить внимание на санкции.

Луценко станет ведущим в Порошенко

Юрий Луценко якобы станет ведущим ток-шоу на канале своего кума Петра Порошенко. Луценко уже отмечался любовью к анекдотам, однако лучше ему может получиться роль ведущего тревел-шоу, ведь госслужащего часто замечали в разных странах.

Фреймут сказала, что похожа на Лесю Украинку

Ольга Фреймут заявила о своем сходстве с Лесей Украинкой. Ведущая объяснила, что якобы, если у людей совпадают даты рождения – то у них есть общие черты, однако в таком случае Фреймут должна быть похожа и с турецким султаном Ахметом II.

Коммунизм в деле Стерненко

Приговор Сергею Стерненко вынес судья Виктор Попречив, которого считают одиозным за отдельные поступки. Как известно, он ставил возле собственного дома бюсты Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а также вел скандальное дело в отношении директора лагеря "Виктория".

Королевская и платье за ​​почти 90 тысяч

Наталья Королевская говорила о социальной справедливости в платье за ​​почти 90 тысяч гривен. Принимая во внимание то, как власти взялись за санкции – соответствующее платье может понадобиться нардепу от ОПЗЖ в другом месте.

Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 27 февраля:

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В спецвыпуске "Вести с палей":

В Украину прибыла первая партия вакцины от коронавируса из Индии. Первой областью, куда она приехала, стала Черкасская. Но перед тем, как начать прививки, чиновники во главе с председателем ОГА Александром Скичко устроили фотосессию с препаратом.

В Харькове скандально известный депутат от ОПЗЖ Андрей Лесик вышел на трибуну и сразу начал напрашиваться на конфликт. Он назвал революцию в Украине госпереворотом, в итоге завязалась потасовка.

Преподавательница мировой литературы в Ровненской области Валентина Ткачук взялась необычным способом знакомить своих учеников с поэзией Маяковского. Педагог даже специально сшила себе камуфлированную одежду.

Смотрите полный выпуск программы "Вести с палей" за 27 февраля: