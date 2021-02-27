Вести.UA. Жир: Ляшко соскучился по дуэлям
В НАПК заявили, что выигрыша Олега Ляшко в лотерею не было и бывший нардеп якобы получить штраф. В то же время Ляшко убежден – все было честно и заявил, что сожалеет о запрете дуэлей.
Источник: "Вести.UA" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в Украине за неделю – читайте дальше.
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