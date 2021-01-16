Александр Тупицкий не сильно озаботился своим отстранением от должности председателя Конституционного суда и поехал отдыхать в Дубай. Фото судьи в ярких плавках и в королевской вилле возмутили сеть.

Чем еще запомнился уходящая неделя – узнайте в программе "Вєсті.UA" на 24 канале.

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Странные карантинные ограничения в Украине

С 8 по 24 января в Украине ввели жесткий карантин. В этот период действует ряд ограничений и запретов, но работают транспорт, продуктовые магазины и аптеки. Однако карантин возмутил украинцев, ведь они не имеют возможности купить некоторые необходимые товары, в частности, носки.

Какие ограничения действуют в Украине во время локдауна с 8 по 24 января – ищите по ссылке, а о том, какие товары правительство разрешило покупать в магазинах, – читайте здесь.

Новинский и Портнов в наблюдательном совете Кивалова

Глава Министерства образования и науки Сергей Шкарлет утвердил состав наблюдательного совета Одесской национальной юридической академии, которой руководит экс-нардеп от "Партии регионов" Сергей Кивалов. В Сети обнародовали документ со штампом Министерства образования и науки Украины. Председательствует в ней Вадим Новинский, также в списке есть Василий Кремень, Леонид Кучма и даже Андрей Портнов.

Дубинский написал письмо Арахамии

Нардеп от партии "Слуга народа" Александр Дубинский написал обращение к Давиду Арахамии с просьбой провести внеочередное заседание фракции. Причина – обсудить введенные против него санкции США. Дубинский убежден, что это провокации, а его оппоненты якобы написали на него "заведомо лживый донос в государственные учреждения США".

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В сети Тикток недавно зарегистрировался мэр Шостки Николай Нога. Кроме того, он приказал создать там аккаунты начальнику управления образования и заведующей сектором молодежи.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив похоже, любит "чернуху". По крайней мере то, что местные спасатели 3 дня не могли найти тело мужчины, который вероятно утонул в местном озере, Марцинкиву показалось очень забавным.

На Запорожье неизвестное существо уничтожает домашних животных. Тварь приходит по ночам ломает клетки и заборы и убивает не только кроликов и птицу, но и свиней.

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