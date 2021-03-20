Нардепа Александра Дубинского исключили из партий и фракции "Слуга народа" после введения санкций США. Ранее политика называли "смотрящим Игоря Коломойского в Раде", однако теперь олигарх ничем ему не помог.

Какие еще курьезные события произошли в Украине за неделю – читайте далее.

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Выборы на Хэллоуин

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту назначить выборы мэра Харькова на воскресенье, 31 октября 2021. Эта дата была согласована во время заседания, которое состоялось 17 марта. Именно в этот день мир отмечает Хэллоуин.

Русскоязычный Арестович

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович написал пост в фейсбуке на русском языке. Пользователь сети попросил его говорить на украинском, однако Арестович обругал его. Также он заявил, что патриотом себя не считает.

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Кот Оксаны Марченко

Жена олигарха Виктора Медведчука Оксана Марченко якобы разговаривала со своим домашним любимцем. Кит призвал ее молиться. Об этом она написала на своей странице в инстаграме, а также сообщила, что у них есть домашняя церковь.

Литвин меняет профессию

Бывший спикер Верховной Рады Владимир Литвин попробовал себя в научной деятельности. Политик выдвигался на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Однако он занял аж 4 место с результатом в 4% голосов.

Больше об этом Владимир Литвин проиграл выборы ректора КНУ имени Шевченко

Странный пост Рабиновича

Одиозный политик из партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович обнародовал на своей странице в фейсбуке странную публикацию. На фото неизвестный мужчина в маске, сшитой из джинсовых брюк, пил пиво.

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