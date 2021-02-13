Депутат Илья Кива взялся за старые пикантные дела в Верховной Раде. Он решил в кулуарах поискать временную, на один вечер, спутницу жизни из эскорта.

Источник: "Вести.UA. Жир" на 24 канале

Какими курьезными новостями запомнилась неделя в Украине – читайте дальше.

Обратите внимание Украла iPhone и стала депутатом: бывшая секретарша Кивы получила высокую должность

Марченко стала паломницей

Жена кума Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко анонсировала новый проект "Паломница". Его должны были транслировать на телеканале ZIK. Однако из-за введения санкций и закрытия канала, Марченко вынуждена искать другую платформу для показа.

Журналисты Медведчука закрыли себе рты

Журналисты и ведущие Виктор Медведчука организовали акцию протеста из-за заблокированных пророссийских телеканалов ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Они сами себе заклеили рты черным скотчем.

Вирастюк идет в политику

Украинский спортсмен Василий Вирастюк идет в политику. Он будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на 87 округе в Ивано-Франковской области. Такое решение приняли "слуги" на своем съезде.

Зеленский перепутал Китай с Непалом

Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере поздравил лидера Китая и граждан страны с Новым годом по восточному календарю. Однако "прокололся" и в заметке прикрепил фото из Непала.

Больше здесь Очередной курьез: Зеленский хотел поздравить Китай с Новым годом, но опубликовал фото Непала

Дубинский продает свои авто

Депутат Александр Дубинский решил продать свой дорогой автопарк. В сети появилась информация с сайтов, на которых якобы машины парламентария выставлены на продажу. Среди них – Mercedes-Benz G55 AMG 2009, Cadillac Esсalade 2010 и Honda S200 2009.

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