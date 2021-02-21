Нардеп Илья Кива опять попал в скандал в Верховной Раде. На этот раз он заявил, что нет разницы, как называть женщин, а уже через несколько часов в прямом эфире заговорил о вещах, унижающих женскую честь. Кстати, парламентарий снова курьезно оговорился и назвал женское достоинство "нашим".

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

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Предыдущий выпуск программы Вести.UA. Жир: Кива ищет девушку на один вечер

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