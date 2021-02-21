Вести.UA, Жир: Илья Кива защищает свою женскую честь
Нардеп Илья Кива опять попал в скандал в Верховной Раде. На этот раз он заявил, что нет разницы, как называть женщин, а уже через несколько часов в прямом эфире заговорил о вещах, унижающих женскую честь. Кстати, парламентарий снова курьезно оговорился и назвал женское достоинство "нашим".
Источник: "Вести.UA" на 24 канале
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Предыдущий выпуск программы Вести.UA. Жир: Кива ищет девушку на один вечер
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Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 21 февраля:
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