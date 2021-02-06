Нардеп Илья Кива попал в скандал в Верховной Раде. Он не поладил с журналистом и посоветовал якобы засунуть себе в одно место справки. Заявления депутата не всегда однозначны, поэтому, возможно, он и не обмолвился.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Что еще курьезного произошло в Украине за неделю – читайте дальше.

Актуально Нардеп предложил не пускать в Раду каналы Медведчука: ОПЗЖ готовилась к драке – видео

Исключение Дубинского

Фракция "Слуга народа" на своем заседании 1 февраля 2021 года проголосовала за исключение Александра Дубинского. Правда, исключили его только из фракции, но членом партии он останется. Фракция не может его оттуда отозвать.

Как ОПЗЖ восприняли санкции

Зеленский ввел санкции против пророссийского телевидения в Украине – каналов "112 Украина", NewsOne, ZIK. Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" активно выступает против блокировки телеканалов их лидера Виктора Медведчука. Там прикрываются "свободой слова".

К теме Зеленский ударил Порошенко в электоральное ядро: блокирование каналов изменило мнения украинцев

Порошенко осуществил замысел

Пятый Президент Украины Петр Порошенко сказал, что "политически поддерживает" санкции против телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik. Он отметил, что в октябре 2018 года его команда инициировала и приняла постановление об ограничительных мерах касательно пророссийских украинских телеканалов.

Польские зарплаты для украинцев

Председатель налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев заявил, что средняя зарплата в Украине может сравниться с заработком в соседней Польше через 30-40 лет. К сожалению, он не уточнил, у всех ли украинцев будет такая зарплата, как у поляков.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

В спецвыпуске "Вести с полей":

В Киеве на Осокорках супруги выбросили ненужную елку из окна с 12 этажа. Правда, дерево владельцам вернула полиция. Также с ними провели профилактическую беседу и объяснили, почему так делать нельзя.

В Донецкой области поселок Новгородское могут переименования в Нью-Йорк. Это решение поддержал комитет Рады по вопросам организации государственной власти на заседании 3 февраля 2021 года.

Депутат городского совета Одессы Андрей Кисловский подобрал нестандартные слова, чтобы поддержать строительство нового Дворца спорта. Он заявил, что чтобы что-то украсть, надо сначала что-то иметь.

Авторы учебника по основам здоровья для 8 класса называют "короткую юбку" и "испуганный взгляд" причинами, которые могут спровоцировать насильника совершить преступление. Учебник открытым текстом учит детей, что на "сильных и решительных" не нападают.

Смотрите полный выпуск программы "Вести с полей" на 24 канале: