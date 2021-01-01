Вести.UA, Жир: Чествование Кернеса. Подарки для Венедиктовой
В итоговом выпуске программы "Вести.UA Жир" за 1 января – в Харьковском горсовете проголосовали за то, чтобы "увековечить память Геннадия Кернеса". Нардепы поддержали соответствующий проект. Однако о том, каким именно образом это произойдет – не рассказали. Ирина Венедиктова вошла в группу прокуроров по делам "Привата".
Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале:
Боль, печаль и Дубинский.
Повышение цен на газ.
Сомнительный имидж Кивы.
Российская вакцина для российского менталитета.
Сколько украинцев доверяют Зеленскому.
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