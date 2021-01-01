В итоговом выпуске программы "Вести.UA Жир" за 1 января – в Харьковском горсовете проголосовали за то, чтобы "увековечить память Геннадия Кернеса". Нардепы поддержали соответствующий проект. Однако о том, каким именно образом это произойдет – не рассказали. Ирина Венедиктова вошла в группу прокуроров по делам "Привата".

Также в выпуске "Вести.UA. Жир" на 24 канале: Боль, печаль и Дубинский. Повышение цен на газ. Сомнительный имидж Кивы. Российская вакцина для российского менталитета. Сколько украинцев доверяют Зеленскому.