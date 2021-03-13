Вести.UA. Жир: "Слуга народа" Арахамия отрывался на Мальдивах
Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию застукали на отдыхе на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо. Соответствующие фото в сети опубликовал политолог Андрей Смолий.
Источник:"Вести.UA. Жир" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в Украине за неделю – читайте далее.
Интересно Потратил много времени на дорогу: Арахамия рассказал, чем занимался на Мальдивах
Кива против нового названия тернопольскому стадиону
Власти Тернополя решили дать новые имена школе, стадиону и улице. К примеру, городской стадион переименовали в "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". На это сразу отреагировал депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива. Он считает, что на западе Украины скоро "будут появляться улицы имени Гитлера".
Судебная реформа от Вовка
Скандальный глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк снова не явился в суд. Однако предложил свою концепцию судебной реформы. Он считает, что надо расширить роль судейского самоуправления.
Роскошная вилла сына Ахметова
Сын украинского олигарха Рината Ахметова стал владельцем роскошной виллы в Швейцарии у Женевского озера. Покупку в 2 миллиарда гривен 32-летний Дамир Ахметов совершил еще 7 декабря 2020 года. Общая площадь поместья составляет 7 600 квадратных метров.
Ляшко против CoviShield
Олег Ляшко привился индийской вакциной против коронавируса и призвал украинцев не бояться этого. Однако есть один нюанс – еще совсем недавно он выступил против препарата CoviShield и заявлял: "Я на миллион процентов уверен, что никто из них ни себе, ни своим детям (вероятно говорится о действующей власти – 24 канал), это г*мно колоть не будет".
Полный выпуск программы "Вести.UA. Жир" смотрит на 24 канале:
Поделиться новостью