Главу фракции "Слуга народа" Давида Арахамию застукали на отдыхе на Мальдивах в одном из самых дорогих отелей Amary Havodes на острове Тинадхоо. Соответствующие фото в сети опубликовал политолог Андрей Смолий.

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Интересно Потратил много времени на дорогу: Арахамия рассказал, чем занимался на Мальдивах

Кива против нового названия тернопольскому стадиону

Власти Тернополя решили дать новые имена школе, стадиону и улице. К примеру, городской стадион переименовали в "Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича". На это сразу отреагировал депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива. Он считает, что на западе Украины скоро "будут появляться улицы имени Гитлера".

Судебная реформа от Вовка

Скандальный глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк снова не явился в суд. Однако предложил свою концепцию судебной реформы. Он считает, что надо расширить роль судейского самоуправления.

Роскошная вилла сына Ахметова

Сын украинского олигарха Рината Ахметова стал владельцем роскошной виллы в Швейцарии у Женевского озера. Покупку в 2 миллиарда гривен 32-летний Дамир Ахметов совершил еще 7 декабря 2020 года. Общая площадь поместья составляет 7 600 квадратных метров.

Ляшко против CoviShield

Олег Ляшко привился индийской вакциной против коронавируса и призвал украинцев не бояться этого. Однако есть один нюанс – еще совсем недавно он выступил против препарата CoviShield и заявлял: "Я на миллион процентов уверен, что никто из них ни себе, ни своим детям (вероятно говорится о действующей власти – 24 канал), это г*мно колоть не будет".

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