В выпуске программы "Вести.UA. Лучшее 2020" – Вадиму Новинскому нет смысла больше прятаться – он точно агент Москвы. Новинский заболел COVID-19 и встретился с главой УПЦ МП Онуфрием, который тоже потом заболел. Умственное развитие Ильи Кивы оставляет желать лучшего. Сначала он говорил о том, что Россия напала на Украину. Теперь уверяет, что мы – братья.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Массовая "коронавирусная" молитва. Сколько украинцев пришли в церковь на Пасху несмотря на карантин.