В выпуске программы "Вести.UA" за 13 января – Удивительно то, какими способами люди умеют зарабатывать деньги. Но что бы они ни придумывали, это не отменит одного: Александр Дубинский – на шаг впереди. Если верить "слуге народа" Елизавете Богуцкой, нужно искать новые кандидатуры на пост премьера. И тут универсальному депутату есть что предложить.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Новый год у Ильи Кивы начался в стиле маскарада. Денис Шмыгаль решил поискать причины протестов.