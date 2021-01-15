Видимо, все помнят библейскую притчу о блудном сыне. Нечто похожее сегодня происходит и с Александром Дубинским. Когда США ввели против него санкции, нардепу не осталось ничего, как идти за помощью к своей фракции.

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Портнов, Новинский и Кучма объединились вокруг Кивалова

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет утвердил состав наблюдательного совета Одесской национальной юридической академии, которую возглавляет скандальный экс-регионал Сергей Кивалов. В него вошли внефракционный нардеп Вадим Новинский и заместитель главы администрации президента-беглеца Виктора Януковича Андрей Портнов. Также в список попал второй президент Украины Леонид Кучма.

"Дырявые" маски в Верховной Раде

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что видит с трибуны одних нардепов в "дырявых" масках, других – вообще без масок. И добавил, что никого из депутатов не будут за это штрафовать. Хотя и отметил, что это было бы неплохо и правильно.

Королевская отметилась заявлением относительно украинского языка

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталия Королевская заявила, что нельзя заставлять людей разговаривать на конкретном языке. А каждому необходимо обеспечить комфорт, несмотря на язык, на котором он общается. По ее словам, власть делает все, чтобы искоренить русский язык из Украины.

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