Вести.UA: Вовк предложил свою судебную реформу
Скандальный глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк предложил свою концепцию судебной реформы. В ней он предлагает расширить роль судейского самоуправления.
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
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