Скандальный глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк предложил свою концепцию судебной реформы. В ней он предлагает расширить роль судейского самоуправления.

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Закрытие "Партии Шария"

В Украине заговорили о прекращении существования "Партии Шария". Глава Минюста Денис Малюська заявил, что для этого есть много шансов. Более того, правоохранители уже сформировали ряд доказательств. Они состоят из 2 блоков: подборки документов и незаконной агитации.

Добкин о Януковиче

Бывший мэр Харькова Михаил Добкин защитил президента-беглеца Виктора Януковича. Он сказал, что во время Евромайдана Янукович уверял, что у него все под контролем. Добкин также считает, что Янукович не давал приказа открывать огонь.

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