Генпрокурор Ирина Венедиктова объявила войну тем, кто незаконно добывает янтарь и вырубает леса. Однако учитывая то, как часто это обещание звучит из уст украинских политиков, речь идет не о борьбе с копателями, а о попытке самой приобщиться к делу.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Чем еще запомнился понедельник, 1 февраля – узнайте в программе.

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Шуфрич и "Спутник V"

Вакцинация в Украине должна начаться уже в феврале 2021 года. Впрочем, депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич намерен вакцинироваться против COVID-19 российской вакциной "Спутник V". Политик поедет за ней в Будапешт. Однако, вероятнее всего, Шуфрич просто пытается прорекламировать российский препарат.

Нечистая сила в украинской политике

Российские пропагандистские СМИ и отдельные украинские политики "взорвались" из-за закона о языке. Особенно это возмутило нардепа от ОПЗЖ Вадима Рабиновича. Однако оказалось, что эта ситуация разозлила его не просто так – в Украине вроде бы запретили "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.

Тщательная подготовка Разумкова

Спикер парламента Дмитрий Разумков опубликовал на своей странице в Фейсбуке видео о начале сессии Верховной Рады и о дороге на работу. Сообщение нардепа вызвало настоящий ажиотаж в сети. Кое-кто даже предположил, что это – предвыборный ролик Разумкова.

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