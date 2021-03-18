Вести.UA: Вадим Рабинович знает, как уберечься от коронавируса
Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Вадим Рабинович опубликовал на своей фейсбук-странице странное фото неизвестного. Тот в маске, сшитой из джинсовых брюк, пил пиво. В сети начали шутить, что Рабинович пивом оберегается от коронавируса.
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине в четверг, 18 марта – читайте далее.
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Экс-спикер Верховной Рады Владимир Литвин претендовал на должность ректора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Однако победить – не суждено. Литвин получил лишь 4 место.
Богуцкая о подруге Федины
"Слуга народа" Лиза Богуцкая рассказала о странной истории с подругой Софии Федины, которая была беременна трижды. Интересно то, что женщина рожала детей исключительно в годы первого и второго Майданов. Когда была беременна в третий раз – заподозрили неладное.
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