После очередного заседания Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович написал пост на русском языке. Один из пользователей фейсбука попросил его общаться на украинском, но Арестович обматерил его.

Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине во вторник, 16 марта – читайте дальше.

Обратите внимание Арестович продолжает посылать на х*й из-за украинского языка

Новая программа Мендель

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель открыла новую программу на телеканале "Дом". Его транслируют на временно оккупированных территориях Украины на востоке, Автономной Республики Крым и города Севастополя.

К теме Авторский проект: Мендель дебютировала как телеведущая

В Верховной Раде создадут комиссию относительно вагнеровцев

В Верховной Раде планируют создать временную следственную комиссию по делу вагнеровцев и так называемых пленок Суркова – Медведчука. Об этом заявил председатель фракции и политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия.

Кстати говоря! Выход документального фильма Bellingcat о срыве сделки с вагнеровцами должен был состояться 15 марта, но его вроде перенесли на апрель.

Соловьев поговорил с Шарием о психиатрии

Российский пропагандист Владимир Соловьев решил поговорить в своей программе о психиатрии. Для этого он пригласил к беседе Анатолия Шария и обсудил с ним украинских чиновников.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите на 24 канале: