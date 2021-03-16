Вести.UA: Почему украинскую делегацию в ТГК сглазили
После очередного заседания Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович написал пост на русском языке. Один из пользователей фейсбука попросил его общаться на украинском, но Арестович обматерил его.
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Подробнее о других курьезных событиях, которые произошли в Украине во вторник, 16 марта – читайте дальше.
Обратите внимание Арестович продолжает посылать на х*й из-за украинского языка
Новая программа Мендель
Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель открыла новую программу на телеканале "Дом". Его транслируют на временно оккупированных территориях Украины на востоке, Автономной Республики Крым и города Севастополя.
К теме Авторский проект: Мендель дебютировала как телеведущая
В Верховной Раде создадут комиссию относительно вагнеровцев
В Верховной Раде планируют создать временную следственную комиссию по делу вагнеровцев и так называемых пленок Суркова – Медведчука. Об этом заявил председатель фракции и политсовета "Слуги народа" Давид Арахамия.
Соловьев поговорил с Шарием о психиатрии
Российский пропагандист Владимир Соловьев решил поговорить в своей программе о психиатрии. Для этого он пригласил к беседе Анатолия Шария и обсудил с ним украинских чиновников.
Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите на 24 канале:
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