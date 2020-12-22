Вести.UA: Украинский бастард Лукашенко. КСУ снова налажал
В выпуске программы "Вести.UA" за 22 декабря – Украина не признает Лукашенко легитимным, а "слуга народа" Евгений Шевченко посетил Беларусь. Не исключено, что он – бастард диктатора. Не успел глава КСУ Александр Тупицкий отдохнуть под крымским солнцем, как журналисты "Схем" сделали о нем новое расследование.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
Кому в Раде не хочется язык ломать.
Венедиктова может утереть нос Авакову.
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