В выпуске программы "Вести.UA" за 22 декабря – Украина не признает Лукашенко легитимным, а "слуга народа" Евгений Шевченко посетил Беларусь. Не исключено, что он – бастард диктатора. Не успел глава КСУ Александр Тупицкий отдохнуть под крымским солнцем, как журналисты "Схем" сделали о нем новое расследование.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Кому в Раде не хочется язык ломать. Венедиктова может утереть нос Авакову.