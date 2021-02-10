Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Петр Порошенко может стать премьер-министром. Также он предположил, что "Европейская солидарность" теоретически может войти в парламентское большинство вместе с "Слугой народа".

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

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Общий канал от ZIK, NewsOne и "112-Украина"

Работникам ZIK, NewsOne и "112-Украина", которые попали под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, предлагают стать совладельцами нового телеканала. В средствах массовой информации сообщают, что канал будет подавать документы на получение лицензии на вещание в Нацсовет.

Марченко внесли в "Миротворца"

Куму президента России Владимира Путина – Оксану Марченко внесли в базу сайта "Миротворец". Она якобы вовлечена в ряд компаний, осуществляющих хозяйственную деятельность в России и на оккупированных ею территориях Украины.

Бывшая секретарша Кивы получила высокую должность

В конце 2020 года Карина Дячун стала депутатом Полтавского районного совета от "Оппозиционной платформы – За жизнь". На днях ее назначили заместителем главы того райсовета. До депутатства она работала секретаршей Ильи Кивы.

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