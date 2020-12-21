В выпуске программы "Вести.UA" за 21 декабря – Николай Тищенко взялся за борьбу с коронавирусом и предложил ограничить работу транспорта на выходных. Владимир Зеленский хочет построить в Украине свой Голливуд. Главные роли может выполнять Илья Кива, оператором будет Петр Порошенко, а Владимир Зеленский – продюсером.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Назойливые звонки Степанова. Соревнования политиков в приготовлении борща.