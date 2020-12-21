Вести.UA: Тищенко взялся за медицину. Голливуд от Зеленского
В выпуске программы "Вести.UA" за 21 декабря – Николай Тищенко взялся за борьбу с коронавирусом и предложил ограничить работу транспорта на выходных. Владимир Зеленский хочет построить в Украине свой Голливуд. Главные роли может выполнять Илья Кива, оператором будет Петр Порошенко, а Владимир Зеленский – продюсером.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
Назойливые звонки Степанова.
Соревнования политиков в приготовлении борща.
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