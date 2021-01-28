Силами монобольшинства и мажоритарщиков из "Доверия" для подстраховки было принято законопроект о всеукраинском референдуме. Юлия Тимошенко хоть и заявила, что закон плохой, но уже готова взяться первой к делу. И инициирует вместе с народом проведение референдума по 5 вопросам.

Источник: 24 канал

Чем еще Украине запомнилась среда, 27 января – смотрите в программе "Вести.UA".

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Кива – "закаленный"

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Азаров похвалил Лукашенко

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