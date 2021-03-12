Сын украинского олигарха Рината Ахметова купил за 2 миллиарда гривен виллу возле Женевского озера. Роскошную покупку Дамир Ахметов совершил еще 7 декабря 2020 года.

Какие еще курьезные события произошли в Украине в пятницу, 12 марта – читайте далее.

К теме Сын Ахметова купил имение возле Женевского озера за 2 миллиарда гривен, – Лещенко

Судьи КСУ назначают помощниками жен и родственников коллег

Журналисты "Схем" выяснили, что судьи Конституционного суда назначают помощниками и научными консультантами родственников других служителей Фемиды или даже бывших сотрудников КСУ. Должности работники занимают вне конкурса. Преимущественно это происходит по представлениям самого судьи.

Обратите внимание Кумовство в КСУ: судьи назначают помощниками жен и родственников коллег, – "Схемы"

Дубинский продолжает работать в "Слуге народа"

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский потерял место во фракции "Слуга народа" из-за санкций, введенных Соединенными Штатами. Однако в партии он продолжает работать и отвечать за отделение в Киевской области.

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Олег Ляшко вакцинировался против коронавируса

Бывший нардеп от "Радикальной партии" Олег Ляшко вакцинировался против COVID-19. Прививку ему сделали препаратом Covishield. Интересно, что ранее политик резко раскритиковал эту вакцину и назвал ее "индийским хламом".

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