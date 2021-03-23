Одна из партий России решила создать свою ячейку во временно оккупированном Донецке. Речь идет о "Справедливой России", которая планирует на востоке Украины отстаивать права россиян.

Какие еще курьезные события произошли в Украине во вторник, 23 марта – в программе.

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Раскол в "Голосе"

Появилась информация, что во фракции "Голос" происходит раскол – якобы 6 депутатов могут исключить из партии. Руководству партии не понравилось, что группа депутатов, в частности Александра Устинова и Ольга Стефанишина, обратились с другими депутатами в Конституционный Суд относительно закона о руководстве Национального антикоррупционного бюро и Государственного бюро расследований.

Для чего Добкин собирался идти в мэры Киева

Летом 2020 года харьковчанин, бывший депутат Верховной Рады от фракции "Оппозиционный блок" Михаил Добкин подался в мэры Киева. Через полгода он заявил, что хотел "по-хорошему потроллить Кличко" и не собирался тратить деньги на предвыборную кампанию, хотя и снял проморолик.

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Что сочетает творчество Поплавского и Моргенштерна

Певец Михаил Поплавский продолжает следовать модным трендам. Он стал таким рэпером, что ему предложили бросить вызов главному кумиру постсоветской музыки – Моргенштерну.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 23 марта: смотрите видео