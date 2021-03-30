Денис Шмыгаль в течение 2020 года получил более 500 тысяч гривен зарплаты. Его основным источником дохода стала зарплата, полученная в должности премьер-министра Украины.

Какие другие интересные события произошли в Украине по состоянию на вторник, 30 марта – в программе.

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В Украине надо изготавливать собственную вакцину

Юлия Тимошенко заявила, что в Украине необходимо срочно профинансировать изготовление собственной вакцины против COVID-19. По ее словам, на внеочередном заседании Верховной Рады надо внести изменения в госбюджет и сформировать государственный заказ на производство отечественных вакцин против коронавируса.

Нардепы из ОПЗЖ покинули заседание Рады

Фракция политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" покинула внеочередное заседание Верховной Рады. Депутаты сделали это из-за отсутствия в повестке дня вопросов тарифной политики.

Кива сказал, что Украина унаследовала от СССР

Одиозный политик Илья Кива заявил, что на момент раскола Советского Союза военно-промышленный комплекс Украинской Советской Социалистической Республики был вторым по величине. По его словам, Украина унаследовала почти треть космической промышленности.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 30 марта: смотрите видео