В России украинского поэта Тараса Шевченко назвали "российско-украинским". Это возмутило украинцев, поэтому в Министерстве иностранных дел Украины эмоционально отреагировали на это заявление. Они назвали это манипулятивным и наглым посягательством страны-агрессора на наследство.

О других курьезных событиях в Украине по состоянию на понедельник, 29 марта – в программе.

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Аксенов проходит в Раду

По предварительным данным, городской глава Доброполья Андрей Аксенов проходит в Верховную Раду от округа №50 Донецкой области. Все бы ничего, однако в прошлом он был организатором "референдума" на оккупированных территориях в 2014 году. Более того, у Аксенова есть российский паспорт.

Назначение Тупицкого отменили

В 2013 году беглый президент Виктор Янукович издал указ о назначении Александра Тупицкого председателем Конституционного суда. Уже в 2021 году, во время конституционного кризиса, президент Владимир Зеленский отменил этот указ. Несмотря на это, похоже, в суде на данное решение всем наплевать.

Марченко активно продвигает свой канал

Жена Виктора Медведчука Оксана Марченко активно пытается показать себя обществу с якобы "более простой" стороны. В новом выпуске "Паломницы" она рассказала о том, почему нельзя красить губы, когда идешь в церковь.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 29 марта: смотрите видео