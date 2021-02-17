Вести.UA Россия основала Одессу – министерство Шкарлета снова феерит
В сети бурно обсуждают новый учебник по истории Украины для учеников восьмых классов. В частности там написано, якобы "Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь".
Источник: "Вести.UA" на 24 канале
О том, что интересного произошло в среду, 17 февраля – узнайте в программе.
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Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 17 февраля:
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