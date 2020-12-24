В выпуске программы "Вести.UA" за 24 декабря – в "Слуге народа" рассказали, как перевоспитывают таких депутатов как Шевченко. Он был гостем на российских каналах и является другом Александра Лукашенко. Ирина Венедиктова отказала НАБУ в восстановлении дела "Роттердам +". В то же время "Нафтогаз" повысил цены на газ по формуле "Амстердам +".

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Первая жертва публичных заявлений Кивы – адекватность.