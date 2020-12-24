Вести. UA: Пытки для слуг народа. "Роттердам +" изменят на "Амстердам +"
В выпуске программы "Вести.UA" за 24 декабря – в "Слуге народа" рассказали, как перевоспитывают таких депутатов как Шевченко. Он был гостем на российских каналах и является другом Александра Лукашенко. Ирина Венедиктова отказала НАБУ в восстановлении дела "Роттердам +". В то же время "Нафтогаз" повысил цены на газ по формуле "Амстердам +".
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
Первая жертва публичных заявлений Кивы – адекватность.
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