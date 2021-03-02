Пятый президент Украины Петр Порошенко начал беспощадно критиковать действия власти. В частности, он, ссылаясь на медиков, назвал вакцину от COVID-19 в Украине "дерьмом". Такая же привычка у Юлии Тимошенко – она говорит только о плохом в украинской власти.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Какие еще курьезные события произошли в понедельник, 1 марта – читайте дальше.

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Причина отсутствия транша от МВФ

Украина уже долгое время ожидает транш от МВФ, но его до сих пор нет. Советник Президента Украины Владимира Зеленского Олег Устенко заверил, что причина в "логистических проблемах". Программа сотрудничества с Международным валютным фондом продолжается – от Украины требуют выполнить ряд обязательств.

Марченко в эфире нового телеканала

Оксана Марченко – жена лидера "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука – появилась в эфире нового купленного телеканала "Первый независимый". Она рассказала о своих планах в политике и даже зачитала статьи из Конституции Украины. Марченко снова вспомнила, как якобы помогала Владимиру Зеленскому в 2003 году с трудоустройством.

Сенсорная кнопка в Раде

В Верховной Раде уже заработала сенсорная кнопка для голосования. Она должна предотвратить "кнопкодавство". Дело в том, что депутатам для голосования необходимо использовать 2 руки. Такую кнопку пытались ввести в действие с 2008 года.

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