В выпуске программы "Вести.UA" за 23 декабря – Юлия Мендель, хотя и занимает должность спикера Зеленского, говорит не так уж и много. Но иногда все же приходится давать интервью. И вот когда слушаешь их, то понимаешь, почему она так немногословна. COVID-диссиденты не верят в существование коронавируса. Они не так тщательно моют руки и не носят маски. Некоторые из них и среди "слуг народа".

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Что должен уметь настоящий народный избранник. Гордон борется за место главного комика страны.