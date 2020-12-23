Вести. UA: Почему Мендель мало говорит. COVID-диссиденты со "Слуги народа"
В выпуске программы "Вести.UA" за 23 декабря – Юлия Мендель, хотя и занимает должность спикера Зеленского, говорит не так уж и много. Но иногда все же приходится давать интервью. И вот когда слушаешь их, то понимаешь, почему она так немногословна. COVID-диссиденты не верят в существование коронавируса. Они не так тщательно моют руки и не носят маски. Некоторые из них и среди "слуг народа".
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
Что должен уметь настоящий народный избранник.
Гордон борется за место главного комика страны.
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