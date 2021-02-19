Пятый президент Украины Петр Порошенко купил телеканал "Прямой". В сети начали шутить о том, что купил его сам в себя, ведь и так был причастен к этому медиа. Сам Порошенко сказал, что так защищается от Владимира Зеленского.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Какие еще неоднозначные события произошли в пятницу, 19 февраля – узнайте в программе.

Интересно Вести.UA В России начали завидовать украинцам

Вакцинация в Украине

Пока весь мир уже вакцинируется от COVID-19 в Украину до сих пор не могут привезти вакцину. Министр здравоохранения решил взять ситуацию в свои руки полностью – поехать в Индию и самостоятельно привезти препарат.

Популярная фамилия Шарий

Оказалось, что пророссийская "Партия Шария" использует фамилию не пропагандиста Анатолия Шария, а совсем другого человека. Согласно документам, говорится о Викторе Шарие из Днепра. Он согласился "одолжить" фамилию за 500 долларов.

Дубинский и ТикТок

Скандальный нардеп Александр Дубинский зарегистрировался в популярной соцсети ТикТок. Об этом он сообщил на своей телеграм-странице и заверил, что это молодежно. Дубинский уже даже опубликовал видео.

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