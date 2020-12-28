В выпуске программы "Вести.UA" за 28 декабря – Илья Кива неоднократно демонстрировал свои актерские способности, и вот наконец он нашел свой идеальный образ. НАБУ пытались вручить повестку судье Окружного суда Павлу Вовку, однако он пустился наутек.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Кому из политиков идеально подходит роль похитителя Рождества.