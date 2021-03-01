Работники запрещенных каналов ZIK, NewsOne и "112 Украина" запустили новый телересурс "Первый независимый", который начал вещать 26 февраля. Впрочем, некоторые провайдеры почти сразу начали блокировать трансляцию.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Какие еще курьезные события произошли в понедельник, 1 марта – читайте дальше.

Обратите внимание Новый канал Медведчука уже начали блокировать провайдеры

Рабинович показал карту Украины без Крыма

Нардеп от пророссийской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович опубликовал на своей фейсбук-странице карту Украины без оккупированного Крыма. К тому же на ней обозначены аббревиатуры так называемых "ЛНР" и "ДНР".

К теме Настоящее лицо ОПЗЖ: Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма – фотодоказательство

Гордон снова отличился шутками во время интервью

Дмитрий Гордон дал интервью белорусскому оппозиционному ютуб-каналу "Страна для жизни". За одну минуту он трижды коротко пошутил. Например, когда ведущий уточнил, что ему нужен "совет". Гордон сразу ответил: "Совет да любовь".

Шарий начал продавать футболки со своим лицом

Пророссийский блогер Анатолий Шарий предлагает поклонникам приобрести футболки, на которых изображены его лицо. Кроме этого, в интернет-магазине есть мерч с лозунгами "Партии Шария" и красным шариком – символом его политсилы.

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Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 1 марта: