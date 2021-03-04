Сотрудники подсанкционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, которые работают сейчас на также заблокированном "Первом независимом", планируют создать еще один телеканал. Об этом заявил депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

Что еще интересного произошло по состоянию на четверг, 4 марта – в программе.

К теме Шуфрич заявил, что команда Медведчука готовит еще один пророссийский канал

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Михаил Поплавский презентовал клип на свою новую песню "Далі буде". Певец появился в модном образе на байке, который мчится на скорости городом. Видео создали с использованием инновационных технологий: 3D виртуальная реальность, LED cube, Unreal Engine.

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