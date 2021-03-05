Вести.UA: Новое межфракционное объединение Дубинского в Раде
Межфракционное объединение под названием "Дубина — слуга украинского народа" появилось в Верховной Раде. Его возглавил одиозный нардеп Александр Дубинский.
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
Что еще курьезного произошло в Украине 5 марта – читайте дальше.
В предыдущем выпуске Вести.UA: Новые одиозные обещания от Шуфрича
Илья Кива предсказал голод
Нардеп Илья Кива снова попал в скандал. На этот раз он на своей странице в фейсбуке написал, что из-за провала вакцинации в Украине началась 3 волна коронавируса. Кива заверил, что в Кабмине уже рассматривают новый локдаун который приведет к голоду.
Коррупционер борется со взяточничеством
Нардепа от "Слуги народа" Александра Юрченко обвиняют, в частности, в подстрекательстве к даче взятки в размере 200 тысяч долларов. Впрочем депутат выступил на заседании Киевсовета, где призвал коллег бороться со взяточничеством. Нардепы за это его высмеяли.
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 5 марта:
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