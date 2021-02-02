Вести.UA: Наконец Дубинский свободен, но не точно
Фракция "Слуга народа" на своем заседании 1 февраля проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского. Политик назвал это фарсом.
Источник: "Вести.UA" на 24 канале
Что еще интересного произошло во вторник, 2 февраля, – узнайте дальше.
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