Фракция "Слуга народа" на своем заседании 1 февраля проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского. Политик назвал это фарсом.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Что еще интересного произошло во вторник, 2 февраля, – узнайте дальше.

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Украина может догнать Польшу

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Тиктокерша ОПЗЖопная

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