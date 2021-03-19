Журналист Вахтанг Кипиани выиграл суд против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Поэтому Киевский апелляционный суд разрешил распространять его книгу "Дело Василия Стуса".

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Важно Кипиани выиграл дело против Медведчука

НАПК хотят лишить права проверять финансирование партий

В Национальном агентстве по предупреждению коррупции пожаловались на новый законопроект нардепов. Согласно ему, НАПК могут лишить права выявлять фиктивные финансовые операции и предоставленные по заниженным или завышенным ценам услуги.

К теме Новая угроза – В НАПК жалуются на законопроект нардепов

Комитет рекомендовал Раде назначить выборы мэра Харькова на 31 октября

Профильный комитет Верховной Рады рекомендовал парламенту назначить выборы мэра Харькова на воскресенье, 31 октября 2021 года. Эта дата была согласована на заседании, которое состоялось 17 марта.

Верховная Рада не IQOS-friendly, – Стефанчук

Депутат от ОПЗЖ Александр Лукашов заявил, что полицейский, охраняющий зал потерял сознание из-за дыма. После этого заместитель спикера Руслан Стефанчук напомнил нардепам и работникам Верховной Рады, что курить IQOS в помещении нельзя. "Верховная Рада не IQOS-friendly", – подчеркнул он.

Обратите внимание "Задыхаемся от этой вони": в Раде напомнили, что сессионный зал не IQOS-friendly

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