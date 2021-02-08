Жена депутата Виктора Медведчука Оксана Марченко анонсировала новый проект. Ведущая объявила о выходе цикла телефильмов под названием "Паломница", которые до введения санкций должны были транслироваться на канале ZIK.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

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Кива снова в Раде разглядывал девушек

В сети опубликовали фото, на котором нардеп Илья Кива искал себе спутницу на вечер прямо во время заседания Рады. Фотографию с экраном смартфона нардепа появилось в одном из телеграмм-каналов.

К теме Кива в Раде снова рассматривал девушек: искал спутницу на вечер – СМИ опубликовали фото

Шуфрич не признает Россию агрессором

Депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич заявил, что не может признать Россию страной-агрессором. В эфире одного из украинских телеканалов он заявил, что нельзя называть страной-агрессором ту державу, которая является торговым партнером Украины №2 в общеэкономическом балансе.

Истинная причина исключения Дубинского из фракции

Нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук заверила, что санкции США не является юридическим основанием для исключения Александра Дубинского из фракции. По ее словам, депутата исключили из "Слуги народа" за некомандную работу.

Обратите внимание Дубинского исключили из фракции не из-за санкций США: Кравчук назвала истинную причину

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