Жена Виктора Медведчука – Оксана Марченко – в своем авторском фильме рассказала о знакомстве и отношениях со своим мужем. Она также опубликовала кадры из их брака в церкви.

Какие еще события произошли в Украине в понедельник, 22 марта – читайте далее.

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Погром у офиса Президента

В день рождения осужденного активиста Сергея Стерненко – 20 марта – на Банковую пришли митингующие, которые требовали освободить активиста. Украинцы бросали в здание файеры и разбили стекла. Более того, офис Президента разрисовали баллончиками и облили краской.

Молдова отказала Чаусу в убежище

Судью Николая Чауса скоро могут экстрадировать в Украину из Молдовы. Известно, что коллегия Верховного суда Молдовы отказала Чаусу в убежище. Стоит напомнить, что Чаус "прославился" в Украине тем, что прятал взятку в банках на собственном дворе. Еще в 2016 году НАБУ разоблачили судью в неправомерной выгоде в размере 150 тысяч долларов.

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Карантин в Верховной Раде

Верховная Рада ушла на карантин, чтобы исключить вспышку коронавируса. В то же время нардеп от "Оппозиционной платформы – За Жизнь" Юрий Бойко призвал собраться на внеочередное заседание. Заявил, что немедленно нужно обсудить всплеск заболеваемости.

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