Вести.UA: Мама Дубинского разозлилась на сыночка
Офис генпрокурора открыл дела против депутата партии "Слуги народа" Александра Дубинского. Речь идет о 2 уголовных производствах – уклонении от уплаты налогов, отмывании доходов, полученных преступным путем.
Чем еще запомнилась среда, 20 января – узнайте в программе "Вести.UA" на 24 канале.
Больше здесь Дубинский может попасть за решетку: Офис генпрокурора открыл уголовные производства
Уничтожение НАБУ и спасение Татарова
Центр противодействия коррупции опубликовал текст законопроекта, которым предлагается изменить подследственность НАБУ. Согласно документу, генпрокурор сможет вмешиваться в расследование дел антикоррупционного бюро, а деятельность ВАКС вообще ограничат. Такие изменения фактически "спасают" заместителя главы Офиса Президента Олега Татарова от наказания.
Гордон взял интервью у Леси Никитюк
Дмитрий Гордон взял интервью у украинской телеведущей Леси Никитюк. В нем журналист решил продолжить традиции "очень метких шуток" во время обсуждения марок телевизоров.
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