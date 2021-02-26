Вестиі.UA: Луценко будет ведущим на канале Порошенко
Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко станет телеведущим на "5 канале", который принадлежит Петру Порошенко. Премьера нового ток-шоу запланирована на середину марта.
Источник: "Весли.UA" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в пятницу, 26 февраля – читайте далее.
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Фреймут рассказала о совместной дате рождения с Лесей Украинкой
Украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала, что родилась в один день с поэтессой Лесей Украинкой. День рождения обе украинки празднуют 25 февраля.
Нардеп Безуглая прокомментировала идеологию фракции "Слуга народа"
Депутат от монобільшості Марьяна Безуглая в эфире одного из украинских телеканалов поделилась своим видением идеологии "Слуги народа". Она заявила, что президентская фракция исповедует украинский центризм.
В Киеве задержали 9 "титушек" ОПЗЖ
В Киеве 25 февраля полиция во время спецоперации задержала 9 человек, которые связаны с партией ОПЗЖ и нардепом Ильей Кивой. Молодые люди якобы устроили стрельбу на улице Ямской, чтобы напугать людей, которые вышли митинговать против застройки.
Смотрите полный выпуск программы "Вєсті.UA" за 26 февраля:
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