Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко станет телеведущим на "5 канале", который принадлежит Петру Порошенко. Премьера нового ток-шоу запланирована на середину марта.

Источник: "Весли.UA" на 24 канале

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