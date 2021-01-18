Илья Кива не знает, как ему провести тренировку на украинском. И даже несмотря на то, что депутату было бы не проблематично подчиниться закону, он заявил, что ему трудно это сделать.

Чем еще запомнился понедельник, 18 января – узнайте в программе "Вести.UA" на 24 канале.

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Оторванность Дубинского от жизни

После первой реакции Александра Дубинского на американские санкции, политик думает, как теперь спастись. Ему на помощь пришел нардеп Максим Бужанский. Он настаивал на том, чтобы фракция "Слуга народа" вызвала на "ковер" посла Соединенных Штатов Америки относительно санкций.

Камельчук – главный герой "Шоу Трумэна"

Если бы фильм "Шоу Трумэна" снимали в Украине, то с главной ролью справился бы только Юрий Камельчук. Нардеп от "Слуги народа" считает, что весь мир против него сговорился. В частности нардеп считает, что карантин в мире – часть теста, как будет реагировать общество на то, что ему навязывают.

Ляшко ищет секс-гиганта

Хотя средства контрацепции можно свободно покупать в аптеках, их отсутствие в супермаркетах не только создало неудобство для покупателей, но и может способствовать распространению коронавируса. Впрочем по мнению главного санитарного врача Виктора Ляшко, большой проблемы в этом нет. Ведь в Украине – почти как в Советском Союзе.

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