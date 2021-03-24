Илья Кива имеет звание техника-механика, педагога-психолога и юриста, однако соответствующих дипломов никто не видел. В то же время Кива собирается стать кандидатом наук по госуправлению.

Какие еще курьезные события произошли в Украине в среду, 24 марта – в программе.

К теме Вести.UA: "Справедливая Россия" хочет зайти на украинскую территорию

Тищенко "переедет" в Закарпатье

В партии "Слуга народа" произошли кадровые изменения. Николай Тищенко оставляет должность председателя Киевской городской организации партии и отправляется в Закарпатье.

Богуцкая дала советы касаемо масок

Депутат от "Слуги народа" Лиза Богуцкая рассказала Максиму Степанову, когда нужно одевать маски. Однако она уже отмечалась ношением необычных мер предосторожности против коронавируса.

"Лицо" жены Шария зарисовали

Жена Анатолия Шария Ольга – русская пропагандистка. В Николаеве на одном из зданий сделали патриотический рисунок девушки, однако ее лицо напоминает Ольгу Шарий. Впоследствии соответствующий рисунок в городе зарисовали.

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