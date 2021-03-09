Российский пропагандист Дмитрий Киселев сравнил старые фотографии Владимира Зеленского с обнаженным торсом с недавним видео, на котором ему делали прививку от коронавируса. Он заявил, что президент делал себе эпиляцию и вел "войну с волосами".

Подробнее о курьезных новостях Украины, по состоянию на вторник, 9 марта – в программе.

Интересно Коломойский и Марченко причастны к российской спецоперации: возмутительные факты из расследования

Марченко поцеловала череп

Жена пророссийского политика Виктора Медведчука поцеловала череп мертвого монаха в Киево-Печерской лавре. Она отметила, что он очень приятно пахнет.

Арахамия на Мальдивах

Политолог Андрей Смолий опубликовал фото с отдыха главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на Мальдивах. Он проводил время на острове Тинадхоо в одном из самых дорогих отелей.

Санкции против Коломойского

Соединенные Штаты Америки 5 марта ввели ограничения в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского. В США проверяют возможное хищение миллиардов долларов в украинском банке и отмывание денег в ряде стран.

Больше выпусков программы "Вести.UA" можно посмотреть по ссылке.

Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 9 марта: