Вести.UA: Киселев оценил торс Зеленского
Российский пропагандист Дмитрий Киселев сравнил старые фотографии Владимира Зеленского с обнаженным торсом с недавним видео, на котором ему делали прививку от коронавируса. Он заявил, что президент делал себе эпиляцию и вел "войну с волосами".
Источник:"Вести.UA" на 24 канале
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