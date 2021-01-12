Вести.UA: Карма не остановила Филарета. Бой Тимошенко с тарифами
В выпуске программы "Вести.UA" – сначала Филарет заявлял, что COVID-19 – это кара за однополые браки. Через некоторое время ему сделали плановое тестирование и обнаружили коронавирус. Когда люди начинают протестовать против увеличения тарифов – сразу появляется Юлия Тимошенко.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
Антикризис Арахамии.
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