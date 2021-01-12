В выпуске программы "Вести.UA" – сначала Филарет заявлял, что COVID-19 – это кара за однополые браки. Через некоторое время ему сделали плановое тестирование и обнаружили коронавирус. Когда люди начинают протестовать против увеличения тарифов – сразу появляется Юлия Тимошенко.

Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале: Антикризис Арахамии. Подарок для Дубинского.