В офисах всеукраинского общественного движения "Украинский выбор", лидером которой является Виктор Медведчук, провели обыски. Похоже, ищут деньги, которые депутат задолжал Соросу.

Какие еще курьезные события произошли в Украине по состоянию на четверг, 25 марта – в программе.

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Азарову сообщили о госизмене

Бывшему премьер-министру Украины Николаю Азарову сообщили о подозрении в государственной измене. Говорят, что он, совместно с беглым президентом Виктором Януковичем, совершил действия, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности, обороноспособности и безопасности Украины.

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Подозрение нардепу Мьялику

Правоохранители объявили о подозрении действующему нардепу Верховной Рады Виктору Мьялику. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов более чем 97 миллионов гривен.

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Полный выпуск программы "Вести.UA" за 25 марта: смотрите видео