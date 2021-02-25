В Верховной Раде лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко заметили в ботинках, которые легко можно перепутать с обувью от дорогого бренда Prada. На самом же деле это не оригинал, а реплика. Тимошенко уже не впервые так щеголяет в Раде.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Какие еще курьезные события произошли в среду, 25 февраля – в программе.

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Свободовец продал телеканал

Работники медведчуковского медиахолдинга купили "Перший незалежний" телеканал у экс-свободовца Романа Любицкого, владеющего еще телеканалом НТА и медиахолдингом "Вголос". Журналисты этих СМИ заверили, что собственник никак не влияет на редакционную политику. Впоследствии стало известно, что один из медийщиков может быть причастен к получению лицензии львовского канала.

Шария объявили в розыск

Пророссийского блогера Анатолия Шария объявили в государственный розыск. Сам блогер должен был прийти на допрос 22 и 25 февраля в СБУ – однако этого так и не произошло. Шарий заверил, что ни подозрение, ни повестку о вызове на допрос он якобы не получал. Он назвал все дела против него "политическими".

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Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 25 февраля: