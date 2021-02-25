Вести.UA: Юлия Тимошенко решила быть ближе к народу
В Верховной Раде лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко заметили в ботинках, которые легко можно перепутать с обувью от дорогого бренда Prada. На самом же деле это не оригинал, а реплика. Тимошенко уже не впервые так щеголяет в Раде.
Источник: "Вести.UA" на 24 канале
Какие еще курьезные события произошли в среду, 25 февраля – в программе.
Интересно Вести.UA: Коммунистический след в деле Стерненко
Свободовец продал телеканал
Работники медведчуковского медиахолдинга купили "Перший незалежний" телеканал у экс-свободовца Романа Любицкого, владеющего еще телеканалом НТА и медиахолдингом "Вголос". Журналисты этих СМИ заверили, что собственник никак не влияет на редакционную политику. Впоследствии стало известно, что один из медийщиков может быть причастен к получению лицензии львовского канала.
Шария объявили в розыск
Пророссийского блогера Анатолия Шария объявили в государственный розыск. Сам блогер должен был прийти на допрос 22 и 25 февраля в СБУ – однако этого так и не произошло. Шарий заверил, что ни подозрение, ни повестку о вызове на допрос он якобы не получал. Он назвал все дела против него "политическими".
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 25 февраля:
Поделиться новостью