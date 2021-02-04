Муж пропагандистки Ольги Скабеевой, работавший с ней ведущим, будет баллотироваться в Госдуму. Теперь ей нужен новый напарник. Работа со Скабеевой может стать для Ильи Кивы настоящим карьерным трамплином. Он и ртом работать может, и руками.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

Что еще интересного произошло в четверг, 4 февраля – узнайте в программе.

Интересно Вести.UA: Как ОПЗЖопцы пиарятся на блокировании каналов Медведчука

Загадочные цифры

Знаток "корабельных сосен" и "рабочих баб" Александр Корниенко раздражен тем, что его коллега пытается выяснить непонятные цифры в общем чате. Однако избирателям интересно, о чем именно говорилось. Возможно, свежие рейтинги или то, как было 30 сантиметров, а стало 6. Однако, если верить Николаю Тищенко – подразумевали деньги в голосовании на назначение министром Юрия Витренко.

Островок надежды ОПЗЖопцев

Несмотря на закрытие медведчуковских каналов, у каждого ОПЗЖопца есть еще маленький островок надежды – телеканал "Наш". Учитывая то, как работают там журналисты, можно считать, что им запретила Вселенная говорить правду. И только после блокировки зомбированных медиа работники канала "Наш" поняли, что пошли не той дорогой.

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