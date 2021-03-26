Одиозный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива захотел получить степень кандидата наук. Он сравнил грядущую защиту диссертации с мытьем рук после туалета.

О других курьезных событиях в Украине на пятницу, 26 марта – в программе.

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Разрисованные двери ОП на шоу

На ток-шоу канала "1+1" занесли разрисованные и разбитые двери из Офиса Президента. Ведущая Наталья Мосейчук заявила, что эти двери – это "жертва протестов".

К теме Поврежденные двери ОП оказались в студии "1+1": у Зеленского объяснили, как это произошло

Вирастюк посетил совещание по вакцинации

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил на совещание Василия Вирастюка. На заседании обсудили ход вакцинации против COVID-19 и готовность медицинской системы на Ивано-Франковщине.

Марченко поговорила о зависимости

Жена Виктора Мевдедчука Оксана Марченко решила поговорить о страсти и зависимости. Это ведущая сделала в тизере четвертой серии фильма "Паломница".

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