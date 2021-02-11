Журналист Дмитрий Гордон решил согреть украинцев в лютую непогоду. На своей инстаграм-странице он опубликовал кадр из мультфильма "Телепузики", где на знаменитом "солнышке" изображено его лицо.

Источник: "Вести.UA" на 24 канале

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В прошлом выпуске Вести.UA: Турчинов взялся спасать 5-го гетмана Украины

Василий Вирастюк идет в политику

Украинский спортсмен Василий Вирастюк будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на 87 округе в Ивано-Франковской области. Такое решение приняли "слуги народа" на своем съезде.

К теме Вирастюка официально выдвинули кандидатом в депутаты от "Слуги народа"

"Нацкорпус" против Кивы

В среду, 10 февраля, представители "Нацкорпуса" заблокировали в одном из зданий членов молодежной организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты – За жизнь". После обысков на территории базы "патриотов" полиция изъяла оттуда несколько единиц оружия и гранаты.

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