Вести.UA: Гордон согреет заснеженную Украину
Журналист Дмитрий Гордон решил согреть украинцев в лютую непогоду. На своей инстаграм-странице он опубликовал кадр из мультфильма "Телепузики", где на знаменитом "солнышке" изображено его лицо.
Источник: "Вести.UA" на 24 канале
О самом интересном в Украине за 11 февраля – узнайте в программе.
В прошлом выпуске Вести.UA: Турчинов взялся спасать 5-го гетмана Украины
Василий Вирастюк идет в политику
Украинский спортсмен Василий Вирастюк будет баллотироваться в Верховную Раду от партии "Слуга народа" на 87 округе в Ивано-Франковской области. Такое решение приняли "слуги народа" на своем съезде.
К теме Вирастюка официально выдвинули кандидатом в депутаты от "Слуги народа"
"Нацкорпус" против Кивы
В среду, 10 февраля, представители "Нацкорпуса" заблокировали в одном из зданий членов молодежной организации нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы "Патриоты – За жизнь". После обысков на территории базы "патриотов" полиция изъяла оттуда несколько единиц оружия и гранаты.
Смотрите полный выпуск программы "Вести.UA" за 11 февраля:
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