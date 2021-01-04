Вести. UA. Жир: Голый Гордон подкрался незаметно. Почему молчит Шуфрич
В выпуске программы "Вести.UA. Лучшее 2020" – можно вечно смотреть на огонь, воду и инстаграм Гордона. Недавно "агент Флешка" порадовал всех новым луком. Похоже, он даже придумал, как спасти человечество от COVID-19. Шуфрича не били так давно, что он уже начал терять звание человека-мема. Зато объяснил, почему не комментировал дело книги о Василии Стусе.
Также в выпуске "Вести.UA" на 24 канале:
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